Nekdanji predsednik DZ Gantar ob 30-letnici DZ: Parlament je prešibek v svoji zakonodajni funkciji

Ljubljana, 21. decembra - Nekdanji predsednik DZ Pavel Gantar po 30 letih DZ ocenjuje, da je ta prešibek v svoji zakonodajni funkciji in bi si lahko v svoji parlamentarni funkciji vlaganja, obravnavanja in dopolnjevanja zakonov privoščil več. Eden izmed problemov, ki ga bo moral DZ nasloviti, pa je po njegovih besedah tudi močna delitev med poslanci koalicije in opozicije.