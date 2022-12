30 let DZ v številkah: Več kot 900 različnih poslancev in blizu 800 sej zbora

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 18. decembra - V 30 letih delovanja DZ, ki se je prvič v samostojni Sloveniji sestal 23. decembra 1992, se je zvrstilo devet sklicev DZ, peti, šesti in sedmi mandat so se končali predčasno. Poslansko funkcijo je v tem času opravljalo 946 različnih poslancev, od tega 213 poslank. DZ je zasedal na skoraj 800 sejah, ki so skupaj potekale nekaj manj kot 16.000 ur.