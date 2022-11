Urad predsednika republike izdal zbornik govorov ob 30. obletnici osamosvojitve

Ljubljana, 11. novembra - Urad predsednika republike je izdal zbornik 30. obletnica prelomnih dogodkov nastajanja slovenske države. V njem so zbrani govori vidnih predstavnikov politike in družbe takratnega obdobja, ki so jih imeli na slovesnih prireditvah v predsedniški palači med junijem 2018 in majem 2022, so sporočili iz urada.