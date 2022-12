Borrell pozval članice EU, naj po potrebi okrepijo delovanje misije Eulex

Bruselj, 13. decembra - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju opozoril, da so trenutne razmere na Kosovu nesprejemljive in dodal, da je članice pozval, naj okrepijo delovanje civilne misije EU na Kosovu (Eulex), v kolikor bo to potrebno.