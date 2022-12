Rusija pozvala k diplomatski rešitvi napetosti na Kosovu

Moskva/Beograd, 12. decembra - Rusija je danes Prištino in Beograd pozvala k diplomatski rešitvi najnovejših napetosti na severu Kosova. Srbski predsednik Aleksander Vučić pa se je kritično odzval na stališče nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock, da je napotitev srbskih sil na Kosovo nesprejemljiva. Poudaril je, da se je odzvala, še preden so za to uradno zaprosili.