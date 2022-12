Bobnarjeva: Policija se mora vzdržati nerazumnega omejevanja pravice do izražanja in zbiranja

Brdo pri Kranju, 12. decembra - Notranja ministrica v odhodu Tatjana Bobnar je na današnjem posvetu o izvrševanju pravice do svobode izražanja dejala, da sta svobodi zbiranja in izražanja ustavno zagotovljeni temeljni svoboščini. Policija se mora pri tem vzdrževati nerazumnih omejitev teh svoboščin, hkrati pa mora aktivno varovati njuno izvrševanje, so jo povzeli na MNZ.