V sindikatu policistov pozdravljajo ugotovitve varuha glede ravnanja policije na shodu 5. oktobra lani

Ljubljana, 23. septembra - V Sindikatu policistov Slovenije pozdravljajo ugotovitve v poročilu Varuha človekovih pravic glede ravnanja policije na neprijavljenem shodu 5. oktobra lani v Ljubljani. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je izkazalo natanko to, kar so sami trdili ves čas, in sicer da je nujno potrebno poiskati odgovornost pri vodstvu policije.