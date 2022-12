Pahor z varuhom človekovih pravic o pomenu družbe, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar

Ljubljana, 12. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je ob obisku varuha človekovih pravic Petre Svetine pohvalil dejavnost Varuha, saj da je spoštovan partner in predstavlja enega nujnih temeljev demokracije v državi, so sporočili iz Pahorjevega urada. Pahor in Svetina sta se strinjala o pomenu družbe, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar.