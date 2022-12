Mednarodni dan človekovih pravic: Dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse

Ljubljana, 10. decembra - Danes mineva 74 let od sprejeta splošna deklaracije o človekovih pravicah, v katerega so države prvič zapisale pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na njihove okoliščine. Ob današnjem dnevu človekovih pravic, ki poteka pod geslom Dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse, ZN zato pozivajo, da morajo njene vrednote ostati vodilo naše družbe.