Primorske novice o nogometu (12. 12.)

Koper, 12. decembra - Aleš Sorta v komentarju Veseli december pri nas in v Katarju piše o nadaljevanju decembrske nogometne vročice vsaj v Katarju, kjer bo v nedeljo padel zastor na 22. svetovno prvenstvo (SP). Vzporedno in v senci mundiala so v preteklih dveh tednih izpeljali tudi končnico jesenskega dela prve slovenske nogometne lige, piše avtor.