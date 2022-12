Finance o inflaciji (13. 12.)

Ljubljana, 12. decembra - Marko Pahor v komentarju Zakaj je inflacija slaba in za koga je dobra? piše o inflaciji in njenih pozitivnih in negativnih posledicah. Avtor meni, da je inflacija slaba za kupce in za vse tiste, ki imamo prihranke, dobra pa je za vse dolžnike, saj so obrestne mere trenutno realno negativne.