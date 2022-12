Večer o dosežkih in zaslugah (12. 12.)

Maribor, 12. decembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Štejejo dosežki, ne zasluge piše o ogromnih izzivih na okoljskem področju. Prva opozorila stroke in civilne družbe bi bilo treba vzeti resno in ne bi smelo iti prvenstveno za to, kdo, temveč (za)kaj bo na agendi in kakšna bo pot do cilja, zdaj je čas za strateške in domišljene okoljske pristope, piše avtorica.