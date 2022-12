Fajon na vrhu v Angoli izpostavila zavezanost Slovenije prijateljstvu z Afriko

Luanda, 9. decembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se v Angoli udeležuje 10. zasedanja voditeljev držav in vlad Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav (OAKPS). V nagovoru na vrhu je izpostavila zavezanost Slovenije prijateljstvu in solidarnosti z Afriko. Predstavila je tudi kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024-2025.