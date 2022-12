Ruskega kritika Jašina obsodili na več kot osem let zapora

Moskva, 9. decembra - Na moskovskem sodišču so danes zaradi kritike ruske vojaške ofenzive v Ukrajini ruskega opozicijskega politika Iljo Jašina obsodili na osem in pol let zapora. Za pritožbo ima deset dni časa, kazen pa bo služil v kazenski koloniji, je sporočila sodnica Oksana Gorjunova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.