Dnevnik o zatiranjih protestov v Iranu (9. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Ervin Hladnik - Milharčič v komentarju Nad ženske z gorjačami in neumnostjo opisuje zgodovinsko in aktualno zatiranje iranske opozicije, v kateri imajo vodilno vlogo tudi mlade izobražene ženske. Avtor izpostavlja, da je iranski režim zgrajen na nadzoru ženskih teles, česar ne želi izpustiti iz rok, tudi za ceno nasilja in prelivanja krvi.