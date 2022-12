Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o slovenski odobritvi vstopa Hrvaške v schengensko območje in o slovenski in hrvaški enostranski izjavi o arbitraži, poročale pa so tudi o slovenski pomoči ukrajinski vojski v okviru projekta EU. Poročale so tudi o državni dokapitalizaciji HSE v višini skoraj 500 milijonov evrov.