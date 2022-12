Demokracija o domnevno neomejeni moči koalicije (8. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Gašper Blažič v komentarju Pohod rdečih vragov vladno koalicijo vidi kot nadaljevanje totalitaristične prakse stalinističnih režimov 20. stoletja in se sprašuje, če vlado po zmagi na treh referendumih lahko karkoli ogrozi. Ost usmeri tudi proti NSi, ki jo obtožuje popustljivosti do vladajoče koalicije in rušenja opozicijske enotnosti.