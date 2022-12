Z razstavo brazgotin do ozaveščanja o pomenu darovanja organov

Maribor, 9. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so letos imeli 17 darovalcev organov, s čimer so rešili življenje številnim ljudem. Da bi pridobili še več darovalcev in ozavestili javnost o pomenu tega plemenitega dejanja, so danes v avli klinike za kirurgijo postavili na ogled razstavo fotografij oseb s presajenimi organi.