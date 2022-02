Lani presadili 105 organov

Ljubljana, 13. februarja - Darovalci so lani darovali 125 organov, v Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana pa so presadili 105 organov, so sporočili iz javnega zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenia Transplant. Z 18,5 dejanskega darovalca na milijon prebivalcev se je Slovenija med osmimi državami v regiji Eurotransplant uvrstila na četrto mesto.