Danes obeležujemo evropski dan darovanja organov in tkiv

Ljubljana, 8. oktobra - Evropski dan darovanja in presaditve organov in tkiv, ki ga obeležujemo danes, je namenjen opozarjanju na pomen posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. Delež aktivno opredeljenih darovalcev organov je v Sloveniji nizek, čeprav je opredelitev enostavna, opozarjajo v zavodu Slovenija-transplant.