Študija: V zadnjih 70 letih evropski gozdovi pod vplivom znatnih podnebnih motenj

Helsinki, 12. decembra - Evropski gozdovi so vse bolj pod pritiskom podnebnih motenj, je ena glavnih ugotovitev nove študije, ki jo je izvedlo večje število raziskovalnih organizacij iz vse Evrope. Ti so se lotili preučevanja podnebnih vplivov v zadnjih 70 letih, v vsem tem obdobju pa zaznali njihovo znatno povečanje, so sporočili iz Evropskega inštituta za gozdove.