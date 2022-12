EU z dogovorom za prepoved uvoza izdelkov, ki spodbujajo krčenje gozdov

Bruselj, 6. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o prepovedi uvoza proizvodov, ki veljajo za glavne dejavnike krčenja gozdov, vključno s kavo, kakavom in sojo, so sporočili iz Evropske komisije. Uvozniki bodo morali dokazati, da izdelki niso prispevali h krčenju gozdov, in predložiti podatke o njihovem izvoru.