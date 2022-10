Slovenija s partnerskimi državami za krepitev vloge gozdov

Ljubljana, 17. oktobra - Ministri držav skupine za gozdove, med njimi ministrica Irena Šinko, so danes podpisali smernice in načela za tesnejše sodelovanje pri gozdarskih zadevah v EU. Slovenija se v okviru skupine zavzema za večjo vlogo gozdov, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.