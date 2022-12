Eden od napadalcev na Baliju leta 2002 po desetletju predčasno iz zapora

Canberra/Džakarta, 8. decembra - V Indoneziji so v sredo predčasno, po dobri polovici izrečene kazni, iz zapora izpustili enega od glavnih obsojencev za bombne napade na Baliju leta 2002, v katerih je bilo ubitih več kot 200 ljudi, med njimi številni tuji turisti. V Avstraliji so ob tem izrazili ogorčenje in pozvali, da mora izpuščeni Umar Patek ostati pod stalnim nadzorom.