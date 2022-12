SDRES odstopil od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije

Velenje, 8. decembra - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je odstopil od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije za spremembo kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in tarifne priloge k tej pogodbi. Ugotovili so namreč, da socialnega dialoga v zadnjem času sploh ni bilo, zato se v takšnem vzdušju ne želijo pogajati.