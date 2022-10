SDRES za ugotavljanje odgovornosti vodilnih v Premogovniku Velenje

Velenje, 10. oktobra - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je zaradi prekinjenega socialnega dialoga s strani vodstva družb Premogovnik Velenje in HTZ in zaskrbljujočih aktualnih razmer v rudniku poslal odprto pismo nadzornemu svetu rudnika. Od nadzornikov pričakuje ustrezno ukrepanje, tudi v smeri ugotavljanja odgovornosti vodilnih.