Sindikati s shodom v Velenju za ponovno zaposlitev Bećarevića

Velenje, 10. oktobra - Predstavniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) Asmirju Bećareviću, ki mu je vodstvo Premogovnika Velenje nedavno izročilo odpoved iz krivdnih razlogov, bo v sredo v Velenju podporo izrazilo več sindikalnih central in posameznih sindikatov. Kot so napovedali, bodo od vodstva zahtevali Bećarevićevo ponovno zaposlitev.