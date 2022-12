Tožilstvo v povezavi s terorističnim napadom v Nici za vse obtožence predlaga zapor

Pariz, 6. decembra - Francosko tožilstvo je danes v povezavi s terorističnim napadom leta 2016 v Nici, ko je moški, ki ga je policija kasneje ustrelila, s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 86 ljudi, predlagalo zaporne kazni za vseh osem obtožencev v trajanju med dvema in 15 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.