Na sojenju zaradi napada v Nici pričal nekdanji francoski predsednik Hollande

Pariz, 10. oktobra - Dobrih šest let po terorističnem napadu v Nici, v katerem je umrlo 86 ljudi, je danes med sojenjem v Parizu pričal tudi nekdanji francoski predsednik Francois Hollande. Poudaril je, da ko pride do tovrstnega napada, gre vedno za kolektivni neuspeh, in dodal, da so bili za okrepitev varnosti v državi napoteni tudi rezervisti.