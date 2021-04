Bruselj predlaga prvi evropski pravni okvir za uporabo umetne inteligence

Bruselj, 21. aprila - Evropska komisija je danes predlagala sploh prvi evropski pravni okvir za uporabo umetne inteligence, ki naj bi zavaroval varnost in pravice ljudi in podjetij ter obenem spodbudil naložbe v tehnološki razvoj in inovacije. Predlog vključuje tudi prepoved uporabe umetne inteligence v določenih primerih in finančne kazni za kršitelje pravil.