V kitajskih mestih po protestih omilili zahteve za testiranje PCR

Peking, 5. decembra - V več kitajskih mestih so po valu protestov zaradi protikoronskih ukrepov danes omilili zahteve za testiranje PCR. Tako v nekaterih mestih od danes negativni test PCR ni več nujen za potovanje z javnim prevozom in dostop do javnih prostorov ali turističnih znamenitosti, ponekod pa ostaja pogoj za obisk restavracij, poročajo tuje tiskovne agencije.