WHO pozdravlja omilitev protikoronskih ukrepov na Kitajskem

Ženeva, 2. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozdravila odločitev Pekinga, da po protestih za odpravo strogih protikoronskih ukrepov in za več političnih svoboščin, ki so v državi izbruhnili minulo nedeljo, nekoliko sprosti omejitve za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.