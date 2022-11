Kitajska napovedala pospešitev cepljenja starejših proti covidu

Peking, 29. novembra - Ob zgodovinskih protestih v več mestih na Kitajskem proti strogim ukrepom v okviru politike ničelne tolerance do covida-19 in za več svoboščin, so danes kitajske oblasti odločile pospešiti cepljenje starejših proti covidu. Zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom so medtem znova zaprli Disneyland v Šanghaju.