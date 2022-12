Na jugu Sirije na protestih proti režimu izbruhnilo nasilje

Damask, 4. decembra - Na jugu Sirije so danes izbruhnili protesti proti režimu predsednika Bašarja al Asada. Varnostne sile so pri tem streljale na protestnike in najmanj enega ubile, ranjenih je bilo približno 30 ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.