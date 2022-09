Ljubljanska občina vabi k sodelovanju pri ukrepanju za omilitev posledic podnebnih sprememb

Ljubljana, 3. septembra - Mestna občina Ljubljana je vse deležnike, ki živijo in delujejo v mestu, strokovnjake z različnih področij, nevladne organizacije in aktivne posameznike ta teden povabila k sodelovanju pri načrtovanju aktivnosti in ukrepov za omilitev posledic podnebnih sprememb in razogljičenje mesta. Na izražen interes bodo čakali do konca meseca.