Ajanović Hovnik: Pri plačnem sistemu javnega sektorja bo treba upoštevati specifiko posameznih delov

Lipica, 2. decembra - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na tradicionalnem Posvetu direktorjev in drugih vodstvenih delavcev v zdravstvu v Lipici predstavljala plačano politiko in gibanje plač v času od leta 2008 do danes in izzive plačnega sistema v prihodnje. Eden izmed ključnih ciljev bo upoštevanje specifik posameznih delov javnega sektorja, meni.