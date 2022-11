Vlada in zdravniški sindikati brez dogovora

Ljubljana, 29. novembra - Vladna stran in reprezentativni sindikati zdravnikov in zobozdravnikov danes niso sklenili dogovora, je po koncu pogajalske seje dejal vodja pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič. Kot je dodal, so pogajanja s tem zaključena. O nadaljnjih aktivnostih bo v kratkem odločalo vodstvo sindikata. Zemljič možnosti stavke ni izključil.