Sindikati zdravstva in socialnega varstva in vladna stran korak bližje k sklenitvi dogovora

Ljubljana, 30. novembra - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada so po današnjih pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij korak bliže k sklenitvi dogovora. Strani bosta zdaj skušali uskladiti sporazum in ga prihodnji teden parafirati. Nezadovoljen ostaja sindikat delavcev v zdravstveni negi, ker vlada ne pristaja na zvišanje plač skupini E3.