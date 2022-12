Slovenska karitas: Neenakosti po svetu onemogočajo odpravo aidsa

Ljubljana, 1. decembra - Podatki Združenih narodov za boj proti HIV in aidsu (UNAIDS) kažejo, da se je v zadnjih letih napredovanje v boju proti pandemiji aidsa upadel. Najbolj ogroženi so prebivalci revnejših držav in ženske. Kot v svojem sporočilu opozarjajo v Slovenski karitas, aids ni samo bolezen, temveč je povezan z revščino in neenakostjo ter ju še poglablja.