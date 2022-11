Po mnenju stroke testiranje na HIV, hepatitisa B in C ter spolno prenosljive okužbe pri nas dobro dostopno

Ljubljana, 21. novembra - Začel se je evropski teden testiranja na okužbe s HIV, z virusoma hepatitisa B in C ter na spolno prenosljive okužbe. Namen kampanje je ozaveščati prebivalstvo in zdravstveno osebje o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja okužb. Testiranje je v Sloveniji dobro dostopno, na voljo so številne možnosti, navajajo na ministrstvu za zdravje.