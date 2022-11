V ospredju letošnjega svetovnega dneva boja proti aidsu prizadevanja za doseganje enakosti za izkoreninjenje virusa HIV

pripravila Manja Delašjava

Ljubljana, 29. novembra - Na prvi decembrski dan obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu, ki letos v ospredje postavlja prizadevanja za doseganje enakosti za izkoreninjenje virusa HIV. Letošnje geslo spodbuja ljudi po vsem svetu, da se združijo in odpravijo neenakosti, ki ovirajo dostop do preverjenih ukrepov za preprečevanje in zdravljenje okužbe z virusom HIV.