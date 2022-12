V mariborski Karanteni literarni večer in odprtje razstave Verene in Vincenca Gotthardta

Maribor, 3. decembra - V razstavišču Karlinia v mariborski Karanteni bo danes literarni večer in odprtje razstave Verene in Vincenca Gotthardta. Oče in hči sta Slovenca iz avstrijske Koroške in vsestranska umetnika, dogodek z naslovom Na robu jezika pa je preplet njunega literarnega in likovnega umetniškega izraza.

"Ta edinstven dogodek bo preplet umetniškega duha in ustvarjalnih izrazov očeta in hčerke tako na literarnem kot na likovnem področju," sporočajo organizatorji Klub koroških Slovencev Maribor, Zveza kulturnih društev Maribor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Literarna hiša Maribor.

Dodajajo, da sta bila umetnika v zadnjem letu prepoznana tudi v najvišjih literarnih krogih v Sloveniji in Avstriji. Verena Gotthardt je bila nominirana za branje na prestižni nemški literarni nagradi Ingeborg Bachmann, Vincenc pa je bil z romanom Na drugem koncu sveta med petimi finalisti kresnika za najboljši roman preteklega leta.

Verena Gotthardt, rojena leta 1996, je diplomirala letos na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju fotografijo. V svojem delu povezuje fotografijo z besedo. Živi na Dunaju in v Celovcu.

"Fotografija postane pesem in iz besedila nastane slika. Literatura je podobna fotografiji. Nekaj notranjega se odtisne na papir, kot se tudi svetloba in senca odtisneta na negativni film in se nato prikaže to, kar prej ni bilo vidno. Medtem se časi spreminjajo in so, kot ljudje na fotografijah, na poti. Tik pred naslednjim korakom," je zapisala o svojem delu.

Vincenc Gotthardt, rojen leta 1964, je urednik koroškega tednika Nedelja. Doma je iz Ziljske doline in živi v Celovcu. V preteklih desetletjih se mu je nabral bogat slikarski opus. O svojem slikarskih delih je zapisal: "Topolovina in akrilne barve. Morda so take slike naslonjene na valove pod vodno gladino. Nekaj črt in ploskev za nove poglede."