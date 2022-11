Letošnja Einspielerjeva nagrada avstrijskemu pisatelju Winklerju

Celovec, 15. novembra - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ki je ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, in Krščanska kulturna zveza (KKZ), bosta nocoj pisatelju Josefu Winklerju podelili Einspielerjevo nagrado za njegova prizadevanja za priznanje koroške slovenske literature in pomen slovenskega jezika kot bistven in enakopraven del avstrijske Koroške.

Avstrijski pisatelji Winkler je pripadnik generacije, ki se je borila proti staršem, zagovornikom nacizma. V svojih knjigah opozarja, da nacizem s koncem druge svetovne vojne nikakor ni izginil. Pomembno vlogo imajo v Winklerjevih besedilih tudi teme doma, smrti, spolnosti, katolicizma in podeželskega življenja, je na spletni strani objavilo slovensko uredništvo avstrijske ORF.

Na podlagi avtobiografskih izkušenj opisuje težave, s katerimi se sooča posameznik v patriarhalnem in katoliškem svetu. Za svoj obsežni literarni opus je Winkler leta 2007 prejel veliko avstrijsko državno nagrado za umetnost, 2008 nemško Büchnerjevo nagrado, leta 2009 pa mu je celovška univerza podelila častni doktorat.

Lani ga je počastilo tudi Društvo slovenskih pisateljev z nagrado vilenica, ki jo podeljuje v sklopu vsakoletnega mednarodnega literarnega festivala Vilenica. V slovenščino so prevedena tri Winklerjeva dela, romana Ko bo nekoč tako daleč in Roppongi ter knjiga Trepalnico si izpulim in z njo do smrti te zabodem.

Josef Winkler je doraščal na kmetiji v vasi Kamering blizu Paterniona na avstrijskem Koroškem, več kot sto kilometrov od slovenskega govornega območja. Kot je povedal lani ob podelitvi vilenice, do svojega 17. leta ni vedel za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, ker se o njej ni govorilo. Šele kot odrasel je spoznal koroška Slovenca, študenta germanistike in slavistike, ki sta mu približala življenje na slovenskem govornem območju na avstrijskem Koroškem.

V tistem času je tudi izšel roman Florjana Lipuša Zmote dijaka Tjaža. Winkler se je pozneje kot predsednik avstrijskega senata za kulturo zavzel, da je bil leta 2018 Lipuš za svoj literarni opus odlikovan z veliko avstrijsko državno nagrado, s tem pa dosegel, da je bilo dokončno potrjeno, da je tudi književnost koroških Slovencev, napisana v materinščini, del avstrijske književnosti.

Prav za ta prizadevanja, namreč za priznanje koroške slovenske literature in za pomen slovenskega jezika kot bistven in enakopraven del dežele Koroške, se mu bosta NSKS in KKZ zahvalila s podelitvijo Einspielerjeve nagrade, je ob tem povedal predsednik NSKS Valentin Inzko.

NSKS in KKZ, ki je osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev, od leta 1988 dalje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na avstrijskem Koroškem in preko meja te avstrijske zvezne dežele za njihovo razumevanje in prizadevanja za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem.

Einspielerjeva nagrada je poimenovana po slovenskem duhovniku, politiku, publicistu Andreju Einspielerju, ki je deloval v različnih krajih na avstrijskem Koroškem. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev je bil v letih 1862-63, 1871-78 in 1880-88 poslanec v deželnem zboru avstrijske Koroške.