Na Dunajskem knjižnem sejmu tudi slovenske avtorice in martinovanje knjig

Dunaj, 24. novembra - V okviru Dunajskega knjižnega sejma, ki poteka do nedelje, se bodo predstavile tudi slovenske avtorice Anja Zag Golob, Ana Marwan in Eva Markun. Celovška Mohorjeva založba pa bo danes pripravila tradicionalno martinovaje knjig. Letos bosta v ospredju dva koroška Slovenca, Ana Grilc in Stefan Feinig.

V okviru mednarodnega knjižnega sejma na Dunaju, ki ima bogat programom branj, razprav, delavnic, avtorskih pogovorov in predavanj, se bo predstavilo več kot 500 avtorjev, razstavljavcev in strokovnjakov, med njimi tudi slovenske avtorice Anja Zag Golob, Ana Marwan in Eva Markun.

Anja Zag Golob je soustanoviteljica in urednica založbe VigeVageKnjige ter živi kot avtorica, prevajalka in publicistka v Mariboru. V nemškem prevodu sta izšli njeni pesniški zbirki z naslovom ab und zu neigungen in Anweisungen zum Atmen ter pesem Taubentext, Vogeltext, ki jo je napisala skupaj z Nikolaijem Voglom, je na spletni strani objavil Slovenski kulturni in informacijski center (Skica) Dunaj.

Ana Marwan že vrsto let živi v manjšem avstrijskem kraju v bližini meje s Slovaško, kjer v nemščini in slovenščini piše kratke zgodbe, romane in pesmi. Letos je prejela kritiško sito za najboljšo knjigo leta v Sloveniji ter za besedilo Wechselkröte tudi nagrado Ingeborg Bachmann, ki velja za eno najpomembnejših nagrad na področju nemške literature. Leta 2019 je pri založbi Otto-Müller Verlag izšel njen prvi roman z naslovom Der Kreis des Weberknechts. Februarja prihodnje leto naj bi tudi izšel nemški prevoda romana Zabubljena.

Eva Markun je slovenska pisateljica, prevajalka in ljubiteljica čebel. Trenutno se ukvarja z varstvom okolja in podnebnimi spremembami. Njena prva objavljena knjiga je zbirka kratkih zgodb Menažerija, ki je bila na novomeškem festivalu kratke zgodbe nagrajena za najboljšo zbirko kratkih zgodb leta 2018 in za katero je istega leta prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec.

Koroška Slovenka Ana Grilc v svojem prvencu v nemškem jeziku z naslovom Wurzelreisser:innen prek kratkih zgodb obravnava teme identitete, manjšinskega statusa, travm ter osebnih odnosov in konfliktov.

Stefan Feinig se na Dunaju predstavlja s svojim novim delo v slovenskem jeziku z naslovom Vampirji svetlobe. Gre za zgodbo o dveh, moškem in ženski, ki se v zaslepljenosti odpravita na pot odkrivanja resnične svetlobe.

Urednik založbe Hanzi Filipič bo na martinovanju knjig tudi predstavil letno knjižno darilo založbe in nemški prevod otroške knjige slovenske pisateljice Jane Bauer z naslovom Ding-Dong-Geschichten (Ding dong zgodbe), je objavljeno na spletni strani dunajskega knjižnega sejma.