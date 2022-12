V Mariboru popoldne prižigajo lučke in zaganjajo panoramsko kolo

Maribor, 1. decembra - V Mariboru bodo okoli 17. ure popoldne prižgali letošnje praznične lučke, s čimer se bodo v štajerski prestolnici začele decembrske prireditve. Najbolj svetlo in živahno bo zagotovo na Glavnem trgu, kjer so zadnje dni postavljali atraktivno razgledno panoramsko kolo, kar je novost in verjetno največja atrakcija letošnjega Čarobnega Maribora.