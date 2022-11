S prižigom praznične razsvetljave vstopamo v čarobni december

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 24. novembra - V več slovenskih mestih in krajih bodo konec tedna zaznamovali slovesni prižigi prazničnih lučk, ki simbolično naznanjajo vstop v praznični december. Vstop bodo popestrile zabavne in kulturne prireditve, ki se bodo vrstile vse do konca leta. S slavnostnim prižigom ponekod odpirajo tudi drsališča in božično-novoletne sejme.