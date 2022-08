Putin zatrdil, da Rusija ne bo prva uporabila jedrskega orožja

Moskva/New York, 1. avgusta - V jedrski vojni ne more biti zmagovalcev in je ne smemo nikoli sprožiti, je v sporočilu ob začetku 10. pregledne konference Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) zapisal ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Rusija ne bo tista, ki bo prva začela jedrsko vojno. Začetek konference so sicer danes zaznamovale kritike na račun Moskve.