Pred Fidesom in vladno stranjo odločilna pogajanja o plačah

Ljubljana, 29. novembra - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides in predstavniki vlade so se sestali na odločilnih pogajanjih o zdravniških plačah. Če danes dogovor ne bo sklenjen, članstvo sindikata namreč pričakuje zaostritev sindikalnih aktivnosti. Ob tem še vedno odmevajo očitki Fidesa o grožnjah ministra Danijela Bešiča Loredana vodji pogajalske skupine Fidesa.