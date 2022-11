Minister Bešič Loredan decembra pričakuje začetek pogajanj o zdravstvenem stebru v plačnem sistemu

Ljubljana, 22. novembra - Zdravniški sindikati in vlada so danes nadaljevali pogajanja o plačah, ki jih minister Danijel Bešič Loredan želi zaključiti do konca meseca. V decembru namreč pričakuje začetek pogajanj o zdravstvenem stebru v enotnem plačnem sistemu. V sindikatu Fides so bili po današnjem srečanju zadržani, popoldne se bo sestal glavni stavkovni odbor.