Članstvo Fidesa do torka pričakuje dogovor z vlado, sicer zaostrovanje sindikalnih aktivnosti

Ljubljana, 23. novembra - Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se je v torek popoldne seznanil s potekom pogajanj z vladno stranjo. Po oceni Fidesove pogajalske skupine so pogajanja na mrtvi točki. Če do prihodnjega torka dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.